رياضة | 3 أندية تهدد برشلونة في صفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية تهدد برشلونة في صفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني، في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن دي ليخت يضع برشلونة على رأس أولوياته للرحيل عن أياكس لكنه ينتظر عرض مالي أفضل من البارسا يصل لعروض مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس.

وتابع الموقع أن برشلونة كان توصل مع مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت ومدافع أياكس إلى اتفاق حول انتقاله لصفوف البارسا في أبريل الماضي لكن صاحب الـ19 عاما رفع من طلباته المالية في الفترة الأخيرة.

ويملك دي ليخت عدة عروض من ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ علما بأن أياكس يريد 75 مليون يورو لبيعه في الصيف القادم.