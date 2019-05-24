رياضة | جاريث بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، فكرة الرحيل عن الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آيه بي سيالإسبانية، إن جاريث بيل ينوي الدخول في حرب مع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه يريد البقاء في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية عقده في 2020 بينما النادي يرغب في بيعه.

وتابعت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد أبلغ بيل منذ أسابيع برحيله عن صفوف الفريق الملكي في الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لم يدفع بجاريث بيل في آخر 3 مباريات لريال مدريد في الليجا كانذار له بأن الرحيل عن الفريق الملكي سيكون أفضل خيار له بالفترة المقبلة لأنه لن يشارك في أي مباراة بقميص الملكي طالما زيدان مدربا.

وتابعت الصحيفة أن وكيل أعمال جاريث بيل يعلم بنية زيدان بعدم الدفع بموكله في أي مباراة بالموسم المقبل لذلك سيكون الأفضل له البحث للاعب توتنهام السابق عن فريق بالدوري الإنجليزي حتى لا تنخفض قيمته التسويقية.

وانضم بيل لصفوف ريال مدريد من توتنهام في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ويحصل سنويا على 17 مليون يورو.

تؤكد الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد لم يتلقى أي عرض لجاريث بيل في الفترة المقبلة بالرغم من عرضه للبيع من قبل النادي الملكي.