رياضة | حسم موقف مشاركة ثنائي برشلونة في نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم موقف مشاركة ثنائي برشلونة في نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره فالنسيا يوم غد السبت في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن موقف مشاركة سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة وكوتينيو لاعب وسط الفريق في لقاء الغد أمام فالنسيا بعد الشكوك الكبيرة حول تواجدهم في النهائي بسبب الإصابة.

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واكدت الصحيفة على أن سيميدو يبدو وأنه خرج من حسابات فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لعدم قدرته على التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها على مستوي الرأس بعد الاصطدام بلاعب إيبار في اللقاء الماضي وتم نقله للمستشفي.

ولم يصل سيميدو لنسبة التعافي مئة في المئة ولا يمكن تواجده في التشكيلة الأساسية لأنه في هذه الإصابات دائماً ما ينصح الأطباء بعدم مشاركة اللاعب

أما البرازيلي كوتينيو فهناك مؤشرات تؤكد على تعافيه من الإصابة وخوضه للتدريبات الجماعية في الأيام الماضية بشكل جيد ولكن مشاركته منذ البداية أو تواجده على مقاعد البدلاء ستكون في يد المدير الفني إرنستو فالفيردي.