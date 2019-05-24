انت الان تتابع توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

كيليان مبابي

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وأضاف توخيل: "على الجانب الآخر، الباب لدينا مفتوح لتحمل المزيد من المسؤولية أمام كل اللاعبين في باريس سان جيرمان، وليس من الضروري قول ذلك على الملأ، عليه القيام بذلك بنفسه كل يوم، من خلال الالتزام بالمواعيد والنوم وتناول الطعام واللعب بصورة احترافية". وواصل الألماني: "مبابي ولد خاص، يرغب في التسجيل