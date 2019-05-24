انت الان تتابع رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.

Advertisements

وسخر رئيس الزمالك من استبعاد محمود كهربا وعبد الله جمعة من قائمة المنتخب، مضيفا أن مدرب المنتخب التونسي من الممكن أن يضم اللاعبين ما دام مدرب الفراعنة غير مقتنع بهما. وأكد أنه لن يتحدث عن اختيارات كريستيان جروس الخاصة بالفريق إلا بعد المباراة، مطالبا مدبولي وأيمن حفني بعدم الحزن بسبب عدم المشاركة ومشددا