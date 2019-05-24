انت الان تتابع بيكيه: الأيام تمر ولكن من الصعب نسيان هزيمة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ليفربول

أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن خسارة برشلونة المؤلمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لا تزال عالقة بأذهان اللاعبين، مطالبًا زملاءه في الفريق قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بضرورة تخطي تلك الخيبة سريعًا، قائلا: "عندما نتعرض لخسارة مثل تلك، كل شيء يسير في الطريق الخطأ، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بما حدث أمام روما الموسم الماضي، تلك المباراة التي لم يمر عليها وقت طويل. بشكل عام، ضغط ليفربول بقوة، وافتقدنا التناغم في التمرير، وكانت المباراة متوترة ولعبت جماهير الأنفيلد دورًا كبيرًا بها".

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وأضاف بيكيه: "الأيام تمر ولكن الهزيمة لا يمكن نسيانها"، وبإمكان مدرب برشلونة إيرنيستو الفوز بلقب جديد من خلال الكأس، إلا أن مستقبله مع الفريق بات محل شك بسبب عروض البرسا السيئة في دوري الأبطال، إضافة إلى انتقاد أسلوب لعبه. وعن ذلك قال بيكيه: "الجماهير الكتالونية تطلب الكثير، وعلينا القيام بكل شيء بمثالية،