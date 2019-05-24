ميسي يرفض وجود جريزمان ويطالب بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، إدارة ناديه بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي تقرير نشرته اليوم الجمعة، قالت إن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بضرورة التعاقد مع ليروي ساني، بدلًا من الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن غريزمان رسميًا أنه سيرحل عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الجاري، وترددت أنباء حول اقترابه من الانضمام إلى برشلونة، وسط حالة من التضارب حول موقف لاعبي البارسا وعلى رأسهم ميسي من صفقة غريزمان.

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وأشارت ديلي ستار إلى أن هناك حالة رفض بين لاعبي برشلونة لانضمام غريزمان إلى البلوغرانا، بعد أن رفض المهاجم الفرنسي عرض برشلونة الصيف الماضي، إضافة إلى أن سعره سيكون مرتفعًا، كون الشرط الجزائي في عقده يبلغ 120 مليون يورو.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد أبدى رغبته في التعاقد مع ليروي ساني، وهو ما أكده أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، بقوله لصحيفة ”بيلد“: ”نحن نتفاوض بشكل شخصي مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي“.

ورصد بايرن ميونخ 100 مليون يورو لضم ساني، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ العملاق البافاري حال نجاح المفاوضات.

وينتهي عقد ساني مع مانشستر سيتي منتصف العام 2021، علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، شارك هذا الموسم في 47 مباراة، أحرز خلالها 16 هدفًا، وصنع 18 آخرين.