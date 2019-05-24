الامارات | ليفربول في ورطة قبل أيام من نهائي أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في ورطة قبل أيام من نهائي أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "مترو" البريطاني، عن دخول فريق ليفربول في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة عن النهائي المنتظر لـ "الريدز" في دوري أبطال أوروبا حين يواجهون مواطنهم فريق توتنهام هوتسبير على ملعب أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

وسافرت بعثة ليفربول، إلى إسبانيا الاثنين الماضي، لخوض الاستعدادات النهائية لمواجهة توتنهام يوم الأول من يونيو المقبل، في نهائي إنجليزي خالص، إلا أن موقع "مترو" أوضح أن بعثة ليفربول التي حطت الرحال في مدينة "ماربيلا" الإسبانية بهدف الإعداد والابتعاد عن ضغط جماهيره، قد لا يتمكن من خوض أية مباراة ودية هذا الأسبوع بهدف مواصلة الإعداد للنهائي الأوروبي.

ولفت موقع "مترو" إلى تصريحات مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، التي قال فيها، إن: "الفريق كان يأمل أن ينهي هذا الأسبوع بإجراء مباراة ودية، وأن الأمر قد لا يتحقق على اعتبار أن معظم الأندية الأوروبية تقضي عطلتها الصيفية بعد انتهاء من بطولاتها المحلية، باستثناء الدوريين الإيطالي والفرنسي".

وكشف موقع "مترو" عن أن إدارة "الريدز" تواصلت بالفعل مع عدد من الأندية الهولندية بما فيها "ألكمار" بهدف ترتيب مباراة ودية، لكن جهودها باءت بالفشل.