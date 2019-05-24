شكرا لقرائتكم خبر عن «ليبي» يعود لتدريب المنتخب الصيني بعد 4 أشهر من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة، إعادة تعيين الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي مدربا جديدا للمنتخب الأول.
وتولى ليبي، 71 عاما، تدريب المنتخب الصيني في 2016 لكنه لم يجدد عقده مع الفريق عندما انتهى في يناير الماضي.
وأمسك الإيطالي الآخر فابيو كانافارو بزمام الأمور في المنتخب الصيني، ولكن ولايته كمدرب لم تدم أكثر من شهرين؛ حيث استقال من منصبه في إبريل الماضي.
وذكر الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيانه «عندما تواجد ليبي سابقا على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطنية، أظهر اللاعبون أداء إيجابيا وروحا قتالية».
وأضاف «نعتقد أنه بوجود ليبي وجهازه المعاون فإن المنتخب الصيني للرجال لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022».
وتولى ليبي أيضا تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2004 و2006 وقاد الأزوري للقب مونديال 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر «ليبي» يعود لتدريب المنتخب الصيني بعد 4 أشهر من الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.