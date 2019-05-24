شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي يتوج الفائزين في دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ فريقا مدرسة أبن هشام من المدينة المنورة وثانوية الأقصى الأهلية من محافظة جدة ببطولة نخبة دوري المدارس، في ختام منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم لهذا العام التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ونال فريق متوسطة أبن هشام وفريق ثانوية الأقصى الأهلية كأسا البطولة ومكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكلاهما، بينما حصل على المركز الثاني على مستوى المرحلة المتوسطة فريق أبو بكر الصديق من مدينة جازان ونال مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحصل على المركز الثاني على مستوى المرحلة الثانوية فريق ثانوية قرطبة من مدينة الرياض، وذلك بعدما فاز فريق متوسطة أبن هشام من المدينة المنورة على فريق متوسطة أبو بكر الصديق بهدفين مقابل هدف، سجلها للأول كلا من محمد عبدالرحمن وقاسم المنهالي والفريق الآخر سجل خالد مجرشي، بينما فاز في نهائي المرحلة الثانوية فريق ثانوية الأقصى الأهلية من جدة على فريق ثانوية قرطبة من الرياض بهدفين مقابل هدف، سجلهما كلا من نايف عسيري وعبدالرحمن حسني والفريق قرطبة اللاعب باسل السيالي.

وشهدت مباراتي ختام منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم التي أقيمت على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حصول الحارس نواف شيعان من فريق متوسطة الرازي من جدة على جائزة أفضل حارس في البطولة للمرحلة المتوسطة، ونال جائزة أفضل لاعب لذات المرحلة لاعب فريق متوسطة أبن هشام من المدينة المنورة حبيب محمد، وظفر بجائزة هداف المرحلة المتوسطة لاعب متوسطة الرازي بجدة نور الدين البحار بسبعة أهداف، بينما حصل على جائزة أفضل حارس على مستوى المرحلة الثانوية في البطولة حارس فريق ثانوية الهفوف بالأحساء سطام السبيعي، ونال على جائزة أفضل لاعب في ذات المرحلة لاعب فريق ثانوية قرطبة من الرياض باسل السيالي، فيما حصل على لقب هداف المرحلة الثانوية في البطولة مهاجم فريق ثانوية مجمع الحقو التعليمي من محافظة صبيا من منطقة جازان، محمد مران بتسجيله سبعة أهداف.

وقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما لقطاع الرياضة، مؤكدا سموه أن "مشروع دوري المدارس إحدى برامج التعاون مع وزارة التعليم، وشاركت فيه أكثر من خمسة آلاف مدرسة و 136 ألف طالب تنافسوا فيما بينهم في دوري المدارس على إبراز مواهبهم وقدراتهم.