الانتاج الحربي يكمل صفوفه بعد تعافى ثلاثي الفريق...

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جدة - عمرو شويل اكتملت صفوف الانتاج الحربى قبل مواجهة نادى الزمالك بعد تعافى الثلاثى محمود البدرى ومحمد رجب وهشام شحاته من الإصابة وانتهاء إيقاف الغينى موسى دياورا. وأصبحت قائمة الانتاج الحربى كاملة العدد قبل مواجهة الزمالك باستثناء الثنائى عامر عامر حارس المرمى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس. وتعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدوري . Advertisements ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين

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