الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ لتحديد مصير معسكر الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مصير معسكر الفريق المقرر أن يُقام خلال بطولة أمم أفريقيا بعدما تلقى النادي عروضاً بإقامة معسكر خارجي بعدة دول أوربية يأتي في مقدمتها المانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.
ويتبقي للأهلي مباراتين في بطولة الدوري التى يتصدرها حالياً بـ74 نقطة حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.
ومن المقرر أن يُقام معسكر الاهلي الخارجي خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل ويبحث الخطيب مع عبد الحفيظ الدولة التى ستقام فيها المعسكر.
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