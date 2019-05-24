شكرا لقرائتكم غدا .. انطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل فاعليات بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غداُ السبت قناة " تايم سبورت " لنقل فاعليات بطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

تنقل قناة تايم سبورت كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الأرضية، مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وتضم القناة فريق عمل يعتبر أفضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى وتضم فريق عمل من النجوم ومنهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاته، طه إسماعيل، و حازم إمام، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، أيمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

وتعد هذه القناة هى خطوة جيدة حتى يتمكن المشاهد المصرى، من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة.