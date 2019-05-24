شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب اجيري بمغادرة اللاعبين المرتبطين بالدوري لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو اتحاد الكرة، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدوري لمعسكر المنتخب المقرر إنطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدوري خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو وسيتم حسم القرار عقب إجتماع اليوم الذى يجمع مسئولو الجبلاية مع الأندية ومدير منتخب مصر إيهاب لهيطه.

تابع المصدر أن الزمالك سيخوض المؤجلات الخمسة له فى الدوري بواقع مباراة يوم 29 مايو و 1 و 4 و 7 و 11 يونيو لإنهاء المسابقة فى تلك الفترة.

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