شكرا لقرائتكم "تذكرتي" يحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان لإستلام التذاكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو موقع " تذكرتي " مواعيد العمل خلال شهر رمضان لإستلام التذاكر و الـFAN ID للمشجعين الراغبين فى حضور مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر ، حيث يبدأ العمل من الـ11 صباحا إلى 4 مساءاً قبل الفطار ، ثم من 8.30 مساءاً إلى 1 صباحاً. خصص مسئولو موقع تذكرتي و اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا " خيم" مكيفة للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت. حددت اللجنة منافذ إستلام التذاكر كالآتي: Advertisements الدرجه الأولى : فرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ) الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التاليه ( مركز شباب الجز يزه - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطاٌ ساخنا للاستفسارات و الحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

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