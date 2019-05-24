كتب- عمر قورة:
أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه لن يستأنف بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي أمام كل من المقاولون العرب في الجولة الـ33 للمسابقة، وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.
وقال رئيس الزمالك لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور صباح اليوم الجمعة: "سألعب أمام الإنتاج الحربي في الدوري وسيلعب الأهلي أمام المقاولون العرب".
وأضاف: "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في وضع مباراة أخرى للزمالك، سواء أمام الجونة أو حرس الحدود، يجب أن يخوض الأهلي مباراة الكأس أمام بيراميدز".
وأوضح: "هل ظهرت المشاكل في الدوري فجأة بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي،...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يضع شرطا على الأهلي قبل استئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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