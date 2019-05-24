شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع عبد الحفيظ مصير معسكر الأهلي بين 4 دول أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مصير معسكر الفريق المقرر أن يُقام خلال بطولة أمم أفريقيا، بعدما تلقى النادى عروضاً بإقامة معسكر خارجى بعدة دول أوروبية، فى مقدمتها ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.

ويتبقى للأهلي مباراتان فى بطولة الدوري التى يتصدرها حالياً بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.

ومن المقرر أن يُقام معسكر الأهلي الخارجي خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، ويبحث الخطيب مع عبد الحفيظ الدولة التى ستقام فيها المعسكر.