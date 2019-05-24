تعرف على مواعيد العمل بـ"تذكرتى" لاستلام الـFAN ID والتذاكر فى شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو موقع "تذكرتى" مواعيد العمل خلال شهر رمضان لاستلام التذاكر والـFAN ID للمشجعين الراغبين فى حضور مباريات بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، ويبدأ العمل من الـ11 صباحاً إلى 4 مساءً قبل الإفطار، ثم من 8.30 مساءً إلى 1 صباحاً. وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا "خيم" مكيفة للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت. حددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: حددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجه الأولى: فرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ) Advertisements الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التاليه ( مركز شباب الجز يزه - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

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