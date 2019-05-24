شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد لـسوبر كورة: الحضرى ظلم جيلنا.. وخناقة البدرى سبب رحيلى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمير عبد الحميد، حارس الأهلى ومنتخب مصر السابق، يكشف العديد من الكواليس فى مسيرته الكروية، ويوضح رأيه فى الملفات الرياضية على الساحة، ويلقى الضوء على الجوانب الاجتماعية بحياته فى الحوار التالي :

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