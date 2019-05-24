شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء عامر عامر ودويدار.. الإنتاج "كامل العدد" أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتملت صفوف الإنتاج الحربى استعدادا لمواجهة الزمالك بعد تعافى الثلاثى محمود البدرى ومحمد رجب وهشام شحاتة من الإصابة، وانتهاء إيقاف الغينى موسى دياورا.

وأصبحت قائمة الإنتاج الحربى كاملة العدد قبل مواجهة الزمالك، باستثناء الثنائى عامر عامر حارس المرمى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة، وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس.

وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى.

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ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.