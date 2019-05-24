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الجبلاية تقترح على أجيرى مغادرة الدوليين للمعسكر لخوض مباريات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح مسئولو اتحاد الكرة على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدوري خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو، وسيتم حسم القرار عقب اجتماع اليوم الذى يجمع مسئولى الجبلاية مع الأندية ومدير منتخب مصر إيهاب لهيطة.

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وأضاف المصدر أن الزمالك سيخوض المؤجلات الخمسة له فى الدورى بواقع مباراة يوم 29 مايو و 1 و 4 و 7 و 11 يونيو لإنهاء المسابقة فى تلك الفترة.

 

 

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