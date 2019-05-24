شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تقترح على أجيرى مغادرة الدوليين للمعسكر لخوض مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح مسئولو اتحاد الكرة على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدوري خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو، وسيتم حسم القرار عقب اجتماع اليوم الذى يجمع مسئولى الجبلاية مع الأندية ومدير منتخب مصر إيهاب لهيطة.

Advertisements

وأضاف المصدر أن الزمالك سيخوض المؤجلات الخمسة له فى الدورى بواقع مباراة يوم 29 مايو و 1 و 4 و 7 و 11 يونيو لإنهاء المسابقة فى تلك الفترة.