شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يصل القاهرة اليوم لدعم الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الجمعة، لدعم الفريق الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ويخضع فرجانى ساسى لبرنامج تأهيلى بتونس بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى شظية القدم فى مباراة إياب الدور ربع النهائى من الكونفدرالية أمام حسنية أكادير المغربى، والتى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن.

وكانت مباراة الذهاب الزمالك ونهضة بركان انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، لذا يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.