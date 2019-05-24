انت الان تتابع يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

جوزيه مورينيو

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.

Advertisements

وسبق أن توج مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة إنتر في عام 2010، ويبحث حاليا عن تحدٍّ جديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي. ويمثل ارتباط مورينيو بإنتر، الغريم التقليدي ليوفنتوس، مشكلة كبيرة لمورينيو في حال كانت هناك احتمالية لتدريبه لليوفي، قبل أن تنهي إدارة السيدة العجوز ذلك الجدل. ويرتبط