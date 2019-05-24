انت الان تتابع مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
يورجين كلوب
يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
وقال مورينيو، بحسب "سكاي سبورتس": "إذا فاز كلوب، فسيكون إنجازًا كبيرًا له، وإذا لم يفز، فسيكون من الصعب للغاية عليه تقبل خسارة نهائي دوري الأبطال 3 مرات، ولكنه شخص إيجابي للغاية، وأنا على يقين من أنه يفكر في الفوز فقط". وأضاف مورينيو: "الأمر السلبي دائمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هو وجود فريق خاسر،
وأضاف مورينيو: "الأمر السلبي دائمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هو وجود فريق خاسر، وبالنسبة لتوتنهام، فهم لا يتوجون بالألقاب، وسيكون من الرائع أن يكون هذا هو لقبهم الأول، وقد يؤدي إلى فوزهم بألقاب محلية، فدوري الأبطال هو اللقب الأكبر".
وتطرق مورينيو للحديث عن بيتر تشيك الذي يستعد للاعتزال بعد نهائي الدوري الأوروبي: "هذه هي المباراة التي اختارها للاعتزال قبل العودة إلى بيته تشيلسي، وسيحب الاعتزال من خلال التتويج باللقب، وكذلك هازارد الذي سيحب التتويج باللقب قبل رحيله المتوقع إلى ريال مدريد".
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.