شكرا لقرائتكم مقترح جديد لإنهاء الدوري 11 يونيو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو اتحاد الكرة فى المقترح المطروح بإنهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 11 يونيو المقبل وخوض جميع المباريات قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

كشف مصدر مسئول أنه سيتم الإتفاق على خوض الزمالك مباراة كل 3 أيام عقب إنتهاء مباراته أمام نهضة بركان المقرر لها 26 مايو الجاري ، حيث يتبقي للزمالك 5 مباريات .

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أكمل المصدر أن الزمالك سيلعب مباراة يوم 29 مايو ثم 1 و 4 و 7 و 11 يونيو ، على أن يخوض الأهلى مباراتيه أمام المقاولون يوم 7 و الزمالك يوم 11 يونيو ليتم إنهاء البطولة يوم 11 ، على أن يتم عقد جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للبحث عن مخرج خاصة أن معسكر الفراعنة مقرر إنطلاقه يوم 6 يونيو.

يعقد اليوم اجتماع بين مسئولو اتحاد الكرة و الأندية و مسئولو المنتخب و المسابقات.