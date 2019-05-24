شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدرس تمديد عقد جروس ..اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تمديد عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لمدة شهرين 60 يومًا فقط، من أجل استكمال مهمته فى قيادة الفارس الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستمتد لبعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بالعام الجارى، وذلك فى حالة نجاحه فى قيادة الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، حيث ستقام مباراة العودة فى نهائى البطولة يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، وسط حضور 40 ألف مشجع.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، أن عقد جروس سينتهى مع الزمالك عقب انتهاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وحينها يحق له الرحيل دون أدنى مسئولية، الأمر الذى سيضع الفريق فى مأزق فى حالة رحيله خاصة وأن مسابقة الدورى المحلى ستنتهى بعد أمم أفريقيا، ليضع مسئولو القلعة البيضاء عدة سيناريوهات لمصير القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، سواء نجح جروس فى قيادة الأبيض للتويج باللقب الأفريقي أو أخفق أمام نهضة بركان المغربى.

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تابع المصدر، أن الإدارة تنوى الدخول فى مفاوضات مع الخواجة السويسرى جروس لتمديد عقده لمدة 60 يومًا فقط، وذلك فى حالة نجاحه فى الفوز بالكونفدرالية، من أجل أن يستكمل مشوار الدورى، والمنافسة بشراسة على اللقب، موضحًا إنه فى حالة الاخفاق وضياع اللقب الأفريقى، ستضطر الإدارة البيضاء لعدم تمديد عقد الخواجة والسماح له بالرحيل، والقيام بالتعاقد مع خالد جلال المدير الفنى الأسبق، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، ولحين استقرار الإدارة على التعاقد مع مدير فنى أجنبى أخر خلفًا لجروس، أو الإبقاء على خالد جلال فى القيادة الفنية، خاصة فى ظل رغبة مرتضى منصور رئيس النادى فى وجود جلال بالجهاز الفنى، وسبق وتفاوض معه أكثر من مرة حتى يصبح مساعدًا لجروس، إلا أن الأخير رفض أن يعود لمنصب الرجل الثانى.