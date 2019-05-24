شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري. وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وكان 5 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بمنافسات الرجال وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار ومازن هشام. فيما جاءت مباريات الرجال كالتالي: Advertisements علي فرج x محمد أبو الغار مازن هشام x النيوزيلاندي بول كول كريم عبد الجواد x الألماني سيمون روزنر محمد الشوربجي x الكولومبي ميجيل رودريجيز

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