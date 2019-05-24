شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يصل القاهرة قبل معركة الزمالك ونهضة بركان .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في خطوة جدية لمؤازرة لاعبي الزمالك ، يصل الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لدعم الفريق الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يخضع فرجانى ساسى لبرنامج تأهيلى بتونس بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى شظية القدم فى مباراة إياب الدور ربع النهائى من الكونفدرالية، أمام حسنية أغادير المغربى، التى فاز فيها الأبيض بهدف دون رد، سجله إبراهيم حسن.

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كانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.