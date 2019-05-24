شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى vs نوران جوهر.. مباريات السيدات فى ربع نهائى بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والتى تستضيفها إنجلترا فى الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجارى. وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وكانت 4 لاعبات قد تأهلن إلى الدور ربع النهائي من البطولة بمنافسات السيدات وهن: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب ونوران جوهر. وجاءت مباريات السيدات كالتالي: Advertisements رنيم الوليلي x نوران جوهر نور الطيب x النيوزيلاندية جولي كينج نور الشربيني x الانجليزية سارة جان بيري يذكر أن رنيم ونوران كانتا قد تواجهتا في نهائي بطولة الجونة الدولية قبل أقل من شهر وفازت رنيم الوليلي بثلاثة أشواط لشوط لتتوج بالبطولة.

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