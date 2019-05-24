شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بإنهاء الدورى 11يونيو بلقاء الأهلى والزمالك.. والأبيض يلعب كل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكرة مقترحاً بإنهاء بطولة الدورى الممتاز يوم 11 يونيو المقبل، وخوض جميع المباريات قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقال مصدر، إنه سيتم الاتفاق على خوض الزمالك مباراة كل 3 أيام عقب انتهاء مباراته أمام نهضة بركان، المقرر لها بعد غد الأحد، ويتبقى للزمالك 5 مباريات.

وأضاف المصدر أن الزمالك سيلعب مباراة يوم 29 مايو ثم 1 و4 و7 و11 يونيو، على أن يخوض الأهلى مباراتيه أمام المقاولون يوم 7 والزمالك يوم 11 يونيو، ليتم إنهاء البطولة يوم 11، على أن يتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للبحث عن مخرج، خاصة أن معسكر الفراعنة مقرر انطلاقه يوم 6 يونيو.

ويعقد اليوم اجتماع بين مسئولى اتحاد الكرة والأندية ومسئولى المنتخب والمسابقات.