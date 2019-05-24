شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج x أبو الغار.. مباريات ربع نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيغها إنجلترا فى الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجارى.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 5 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بمنافسات الرجال وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار ومازن هشام.

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فيما جاءت مباريات الرجال كالتالى:

علي فرج x محمد أبو الغار

مازن هشام x النيوزيلاندي بول كول

كريم عبد الجواد x الألماني سيمون روزنر

محمد الشوربجي x الكولومبي ميجيل رودريجيز