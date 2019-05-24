شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجدد رفضه خوض لقاء الأهلى قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الزمالك بتأجيل مباراة الأهلى في الأسبوع الأخير من الدورى لما بعد بطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر متمسكا بترتيب جدول الدورى الممتاز حسبما وضعته لجنة المسابقات. و قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه على استعداد لمواجهة النادى الأهلى غدا قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية مؤكدا أن من يتحدث عن تأجيل مباريات الزمالك مغرض وما يحدث مع الأبيض حاليا حدث مع الأهلى من قبل ولكنه لن يرضخ لأي ضغوط وسيفعل ما هو فى مصلحة ناديه.

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