رئيس الزمالك يضع شرطا على الأهلي قبل استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه لن يستأنف بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي أمام كل من المقاولون العرب في الجولة الـ33 للمسابقة، وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

وقال رئيس الزمالك لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور صباح اليوم الجمعة: "سألعب أمام الإنتاج الحربي في الدوري وسيلعب الأهلي أمام المقاولون العرب".

وأضاف: "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في وضع مباراة أخرى للزمالك، سواء أمام الجونة أو حرس الحدود، يجب أن يخوض الأهلي مباراة الكأس أمام بيراميدز".

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وأوضح: "هل ظهرت المشاكل في الدوري فجأة بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي، ويجب أن نتذكر أيضًا أن اتحاد الكرة سبق له تأجيل 12 مباراة للأهلي حتى يدعم فريقه بصفقات جديدة".

وأتم قائلا: "أعترض على رئاسة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة للجنة من أجل دراسة هذا الأمر، خاصةً أنه لا يجب أن يحكّم في أمر كهذا منعًا للحرج، وهذا المتبع في القضاء".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية.

يذكر أن اتحاد الكرة وضع مباراة للزمالك أمام الإنتاج الحربي قبل التوقف الخاص ببطولة أمم إفريقيا 2019، ثم يخوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها، أمام الجونة أو حرس الحدود.