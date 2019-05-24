رياضة | السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة عن صفقة مهاجم فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء تراجع برشلونة عن صفقة مهاجم فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع رودريغو مورينو ماتشادو مهاجم فريق فالنسيا خلال الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة لا يزال يبحث عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة الحالية لتعزيز الخط الهجومي للفريق بالموسم الجديد.

Advertisements

وارتبط رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا بالانتقال إلى برشلونة في الفترة الماضية ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز وتكوين جبهة هجومية قوية مع ليونيل ميسي في المستقبل.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة تراجع عن التعاقد مع المهاجم رودريغو بسبب سعر الصفقة الباهظ حيث لا ينوي فالنسيا فتح باب الرحيل أمام اللاعب للانضمام لبرشلونة إلا في حالة الحصول على مبلغ كبير.

واكدت الصحيفة على أن فالنسيا لن يتنازل عن بيع رودريغو إلا بـ60 مليون يورو فيما يرغب برشلونة في حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو فقط.