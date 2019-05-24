رياضة | راموس يفجر قنبلة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يفجر قنبلة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن رغبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن راموس يريد الخروج من ريال مدريد لكنه لا يعرف إلى أين لأنه يريد الاستمرار في الفوز لكنه لم يستقر على وجهته بعد.

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وتابع البرنامج أن هناك عدة أمور داخل ريال مدريد التي لا تعجب راموس في الفترة الأخيرة.

وكان سيرجيو راموس دخل في خلاف كبير مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بعد لقاء أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهدده رئيس النادي ببيعه في الفترة المقبلة.

ويعد سيرجيو راموس من العناصر الأساسية في تشكيلة ريال مدريد في السنوات الأخيرة والذي ينوي الاعتماد عليه الفرنسي زين الدين زيدان بشكل كبير في الموسم المقبل.