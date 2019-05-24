رياضة | لابا كودجو يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف حقيقة مفاوضات القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابا كودجو يتحدث عن مواجهة الزمالك ويكشف حقيقة مفاوضات القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال لابا كودجو خلال لقاء ببرنامج "مساء الأنوار" المذاع على قناة "نايل سبورت": "ستكون مباراة صعبة ومعقدة خصوصًا بعد مباراة الذهاب".

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وواصل: "مباراة الإياب ستكون أصعب من الذهاب وقادرين على تحقيق اللقب، والزمالك فريق كبير وقوي ويمتلك لاعبين أقوياء في جميع المراكز".

وعن حقيقة وجود مفاوضات معه من بعض الأندية المصرية أجاب مختتما حديثه: "كل تركيزي في مباراة النهائي، من الممكن أن تكون مجرد شائعات، سأرى لو هناك عروض من الأندية المصرية".