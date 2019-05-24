رياضة | أخر تطورات مفاوضات تشيلسي مع "لامبارد" لتدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات مفاوضات تشيلسي مع "لامبارد" لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن فرانك لامبارد لاعب تشيلسى السابق، متردد فى قيادة البلوز خلفا للإيطالى ماوريسيو سارى، وأنه لا يزال يفكر جديا فى رفض قيادة تدريب تشيلسى بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن نجم تشيلسى السابق الذى يقود فريق ديربى كاونتى الذى سيخوض مواجهة فاصلة للصعود إلى الدورى الإنجليزى الموسم المقبل، أمام أستون فيلا.

كانت تقارير صحفية، أكدت اتخاذ نادى تشيلسي قرارا بتعيين لامبارد مدربًا لـ"البلوز" بداية من الموسم المقبل، بعد نهاية مواجهة أرسنال فى نهائى الدورى الأوروبى.