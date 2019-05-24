رياضة | جيسون موريلو.. عميل مزدوج ضمن التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيسون موريلو.. عميل مزدوج ضمن التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن المدافع الكولومبي جيسون موريلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المعار من فالنسيا التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها المباراة النهائية التي تقام غدا السبت على ملعب إستاد بينتو فيامارين.

ومن المنتظر أن يتواجه برشلونة وفالنسيا يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري لتحديد هوية الفريق البطل لكن موريلو لن تشغله تلك المباراة كثيراً فهو في جميع الحالات سيكتب اسمه بين لائحه اللاعبين الحاصلين على اللقب.

حيث أعير اللاعب من الخفافيش فريق نادي فالنسيا إلى قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد أن شارك مع المدير الفني مارسيلينو جارسيا تورال والذي وافق على رحيله كونه يعتمد على ثنائي دفاعي ولا يحتاج إلى خدماته.

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ولا يتضمن عقد اللاعب مع برشلونة بند يمنعه من المشاركة ضد فريقه السابق مثلما تفعل بعض الأندية مؤخراً حيث ظهر في شهر فبراير الماضي على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة فالنسيا ما يجعله متاح للعب المباراة النهائية يوم السبت.

وعلى الرغم من أن اللاعب إنتقل لكتيبة إرنستو فالفيردي قبل أربعة أشهر من الآن إلى أنه لم يحصل على دقائق لعب كافية كون برشلونة يعتمد على ثنائي دفاعي بقيادة الفرنسي كليمنت لينجليت والاسباني جيرارد بيكيه بالإضافة إلى البديل العائد من الإصابة صامويل أومتيتي.

لكن يبقا موريلو أكثر المستفيدين من وقوع برشلونة وفالنسيا وجهاً لوجه في نهائي كأس الملك كونه الوحيد من لاعبي الفريقين الذي ضمن التتويج باللقب قبل إنطلاق صافرة المباراة.