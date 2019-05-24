الامارات | "البيري" و"العقاري" و"الفجيرة" و"الفهود" تصل لنصف نهائي "رمضانية كلباء"

شكرا لقرائتكم خبر عن "البيري" و"العقاري" و"الفجيرة" و"الفهود" تصل لنصف نهائي "رمضانية كلباء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت فرق العقاري والفجيرة اسيا للطاقة ونجوم البيري والفهود للدور نصف النهائي لبطولة كلباء الرمضانية بنسختها الثالثة والمقامة تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وذلك بختام مباريات الدور ربع النهائي الذي اقيمت مبارياته امس في ملاعب نادي اتحاد كلباء الفرعية، واسفرت عن فوز فريق الفهود على السيليساو بهدف مقابل لاشيء، سجله الغاني سيمون بيريري، كما وفاز اللاعب نفسه بجائزة افضل لاعب في المباراة، بينما فاز نجوم البيري على الاتحاد باربعة اهداف لثلاثة، والذي سجل اهدافه كل من احمد عيسى و حمدان حمد و محمد كميل بينما سجل اهداف نجوم البيري كل من عدنان راشد، وخالد الزحمي، وخالد بن يحيى، ومحمد بن غريب، واختير حارس مرماه الياس محمد لجائزة افضل لاعب في المباراة.

هذا وستقام عند العاشرة مساء اليوم مباريات الدور نصف النهائي والتي سيلعب فيها الفجيرة مع الفهود، والعقاري مع نجوم البيري، وسيتأهل الفائزان لخوض النهائي الذي سيقام الاثنين القادم.



من جهته اعتبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الرحمن ابراهيم الدرمكي المستوى الفني المميز للمباريات والحضور الجماهيري الذي حضر لمتابعة المباريات وخلوها من الاعتراضات اكد نجاحها بشكل مبكر ومما يعطي انطباعا انها حققت اهداف اقامتها ومقدما شكره للشيخ هيثم بن صقر القاسمي راعي البطولة ولمجلس ادارة نادي اتحاد كلباء لكافة انواع الدعم الذي ساهم بنجاح البطولة.