الامارات | "وزير التعليم" يتوج "ساس النخل" بطلا لـ "كأس التسامح"

شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير التعليم" يتوج "ساس النخل" بطلا لـ "كأس التسامح" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج وزير التربية والتعليم حسين الحمادي فريق ساس النخل بمنافسات كرة القدم لبطولة التسامح الرمضانية الأولى بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ثانوية أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، والتي جرت أول من أمس الأربعاء بمقر المدرسة الإماراتية بمدينة خليفة.

وحضر مراسم التتويج والمباراة النهائية المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة والدكتور خالد العبري مدير إدارة شؤون الأفراد نائب رئيس اللجنة المنظمة .

وبعد نهاية اللقاء أقيمت مراسم تتويج الفائزين في7 ألعاب ضمتها البطولة ومسابقتين للياقة البدنية ، كما كرم الحمادي الشركات الراعية للبطولة مواصلات الإمارات وبالمز الرياضية وباجيت لخدمات التمويل ومؤسسة الحوار للمقاولات وبن حم للسفر، كما تم تكريم اللجان العاملة والمتطوعين.