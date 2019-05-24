الامارات | "الظفرة" ينفي انتقال لاعبه للدوري السعودي‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الظفرة" ينفي انتقال لاعبه للدوري السعودي‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة "نادي الظفرة" لكرة القدم بياناً صحافياً نفت فيه بشكل رسمي أنتقال لاعب وسط الفريق، الاوروغوياني نيكولاس ميليسي لنادي الاتحاد السعودي.

وذكرت الشركة في البيان عبر حسابها في "تويتر" فجر اليوم الجمعة: "‏لا صحة لما يتم تداوله بخصوص توقيع لاعب الفريق الأول نيكولاس ميليسي لأي نادي أخر، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى تاريخ 021/5/30 لذا لزم التنويه".

وكانت بعض التقارير الصحافية أكدت أن نيكولاس ميليسي تعاقد مع فريق الاتحاد السعودي وأن مباراة الظفرة يوم الاحد القادم أمام عجمان ستكون الأخيرة له.