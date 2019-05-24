الامارات | "خورفكان" يتعاقد مع الحارس محمد يوسف

شكرا لقرائتكم خبر عن "خورفكان" يتعاقد مع الحارس محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان عن التعاقد مع حارس مرمى النصر محمد يوسف لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد لمدة سنة واحدة قادما اليه من نادي النصر.
وحضر مراسم توقيع العقد مشرف الفريق الاول علي خليل والذي بدوره اشاد بالتعاقد مع محمد يوسف لما يملك من خبرة كبيرة.
وقدم مشرف الفريق الاول شكره لرئيس شركة كرة القدم عبد العزيز النعيمي على جهوده التي ساهمت بدعم الفريق بلاعبين مميزين.
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