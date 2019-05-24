شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على تنزانيا وغينيا إقامة وديتىّ يونيو بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا إلى نظيريه فى تنزانيا وغينيا يعرض عليهما إقامة المباراتين الوديتين مع الفراعنة يومىّ 13 و16 يونيو المقبل، استعدادا لأمم إفريقيا بطاقم تحكيم مصرى دولى.

ويشترط الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" موافقة كلا الطرفين على طاقم الحكام، لإعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية، لذا طلب اتحاد الكرة من تنزانيا وغينيا إرسال موافقة رسمية فى حالة عدم الإعتراض، حتى يتم مخاطبة الفيفا واعتماد المباراتين ضمن الأجندة الدولية والإستفادة منهما فى تصنيف الفراعنة دوليا.

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كان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني، اعتمد برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد العرض على هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.