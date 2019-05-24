اتحاد الكرة يدرس استخدام تطبيق "تذكرتى" لعودة الجماهير فى الدورى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام جديد لطرح تذاكر المباريات يدرس اتحاد الكرة إقراره، اعتمادا على التكنولوجيا، حيث يتم الطرح إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، والذى يسهل التنسيق لعودة الجماهير للكرة فى مصر. وذلك بعد تسجيل المشترك البيانات واستخراج FAN ID، ليتم من خلاله استلام التذاكر ودخول المباريات، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت أسعار التذاكر الخاصة بأمم افريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل والتى جاءت بأسعار: 150 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التى لا يلعبها المنتخب المصرى كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى. Advertisements فالاتحاد يدرس الاستعانة بالنظام الجديد الخاص بطرح وبيع التذاكر إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، لعودة الجماهير لملاعب الدورى فى الموسم الجديد.

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