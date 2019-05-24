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الزمالك يطرح اليوم 10 آلاف تذكرة للجمهور استعدادا لنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح مسئولو الزمالك، اليوم الجمعة، 10 آلاف تذكرة جديدة فى مقر النادى للبيع للجماهير بممر الملك فاروق بعد صلاة الجمعة، وذلك لحضور مواجهة نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجعا لمباراة الفريق الأبيض أمام نظيره المغربى لمساندة الفريق فى مهمته بحثا عن التتويج بأول لقب للفريق فى بطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك قد تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو.

 

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