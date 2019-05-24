شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني مستاء من لاسارتي بعد ضياع حلم الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في حالة نفسية سيئة منذ اعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي أجيري القائمة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في مصر. واتهم محمد هاني الأورجوياني لاسارتي بالتسبب في غيابه عن قائمة المنتخب في ظل عدم الدفع به طوال الفترة الماضية، علي الرغم من مشاركته بشكل أساسي لفترات طويلة في وقت سابق، الأمر الذى جعله يتواجد في جميع معسكرات المنتخب الماضية.

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