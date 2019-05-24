سموحة يواجه أول أغسطس بالبطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى مع أول أغسطس الأنجولى فى قبل نهائى البطولة الأفريقية ، للأندية ، والتى تقام بأنجولا .
وتضم قائمة سموحة فى البطولة كل من تامر مصطفى، أشرف السيد، شريف الدياسطى، أحمد السيد، عمر عزب، أحمد عزب، جيمس ادواردو ، إبراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.
ويرأس البعثة احمد عجلان عضو مجلس الإدارة ، ويرافقهم أشرف توفيق مديرا فنيا ، أيمن مطراوى ومحمد صطفى مدربان ، بالإضافة إلى محمد جمال مخطط أحمال، و تامر جلال طبيبا.
ووصلت البعثة الثلاثاء الماضى ، وخاض الفريق تدريبات مرتان يوميا استعدادا للمنافس الأفريقى .
ويقام على هامش البطولة اجتماعات الاتحاد الأفريقى للسلة بحضور ممثلين من الدول المشاركة فى البطولة النسخة الجديدة ، لمناقشة النظام الجديد الذى ستقام به البطولة بإشراف الاتحاد الدولى ، و الـ NBA
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