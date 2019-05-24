رياضة | الصفقة الأهم تختار رونالدو وتصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الأهم تختار رونالدو وتصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن جواو فيليكس لاعب بنفيكا وخليفة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حدد وجهته المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن هناك 3 أندية تتنافس على ضم فيليكس وهي برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برشلونة ومانشستر سيتي يسعيان لإضافة عنصر هجومي شاب، حيث أن برشلونة لا يملك سوى لويس سواريز الذي تقدم في العمر بالإضافة إلى صعوبة تقديمه نفس المستوى على مدار موسم طويل. أما مانشستر سيتي، فيعاني بشدة عندما يصاب أحد مهاجميه أجويرو أو خيسوس.

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وكشف كالتشيو ميركاتو بأن كلا من برشلونة ومانشستر سيتي تلقى صدمة وهي أن يوفنتوس هو الأقرب لضم فيليكس خاصةً أن اللاعب الشاب عبر من قبل عن حبه لمواطنه كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز ورغبته في اللعب بجواره.

ونوه الموقع الإيطالي إلى عقد فيليكس مع بنفيكا يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 105 ملايين يورو.

يذكر أن فيليكس خاض 42 مباراة بقميص بنفيكا هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 11 هدف.