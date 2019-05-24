اونلاين | كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES

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كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES Tunis Sports

يرحل الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لمواجهة فريق نادي الوداد المغربي لحساب نهائي التشامبيونزليج الافريقي.

كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES Tunis Sports

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

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كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES Tunis Sports

مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقبل اللقاء سبق وأن تواجه الفريقان في أربعة مناسبات من قبل لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأولى لحساب دور الثمانية لبطولة عام 2011 حيث إنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فيما إنتهت مباراة الإياب على ملعب رادس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كول كورة COOl KOOra مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط يوتيوب مباراة الترجي اليوم بث حي لايف (شاهد ES Tunis) ES Tunis Sports

في المقابل شهدت بطولة نفس العام وصول الفريقين إلى المباراة النهائية التي حسمها الترجي بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء بتعادل الفريقين سلبياً بدون أهداف في المغرب ذهاباً وفوز الفريق التونسي على ملعبه بهدف هاريسون أفول.