اونلاين | رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

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رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تجمع بين الوداد المغربي ضد الترجي الرياضي التونسي والتي يحتضنها ملعب إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين حيث يسعى الترجي بقيادة معين الشعباني في الحصول على اللقب الثاني توالياً بعد نسخة الموسم الماضي التي توج بها الفريق التونسي على حساب الأهلي المصري.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

في المقابل يدخل الداهية فوزي البنزرتي المباراة بدوافع تحقيق اللقب بعد أن وصل الفريق للنهائي الثاني خلال السنوات الثلاثة الماضية وهو الذي حصد اللقب في موسم 2016 – 2017.

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رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

وتم تحديد تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش ليكون موعد المباراة.

رابط ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين جهاد جريشة الحكم الدولي المصري لإدارة المباراة تحكيمياً.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة السمراء.